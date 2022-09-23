В Турции назвали необоснованными обвинения США по использованию карты «Мир» в стране

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что обвинения к Турции по использованию карты российской платежной системы «Мир» в стране являются необоснованными. Об этом он заявил в интервью турецкому телеканалу NTV.

«Нет оснований для обвинений. Мы не можем запретить приезд российских туристов. Что может быть основой для санкций? Турист приезжает, оплачивает свое питание в кафе, проживание», — сказал Калын.

На вопрос, будет ли платежная система «Мир» действовать в Турции, как и прежде, официальный представитель президента ответил, что кредитные организации «ищут различные альтернативы».

Накануне агентство Reuters со ссылкой на сообщение источников написало, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет 23 сентября совещание с высокопоставленными официальными лицами по вопросу отказа двух турецких банков Isbank и Denizbank обслуживать карты системы «Мир», а также дальнейшего использования российской платежной системы в Турции.

Ранее 23 сентября газета Yeni Şafak сообщила, что США угрожают банкам Турции санкциями за применение российской платежной системы «Мир».

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