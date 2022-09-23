Глава МИД Венгрии: страна продолжит выдавать шенгенские визы россиянам

Венгрия не планирует отказываться от выдачи россиянам шенгенских виз, в том числе, многократных. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью агентству ТАСС.

«Решения о том, что мы должны прекратить выдачу шенгенских виз россиянам, не принималось», — сказал глава МИД Венгрии.

По словам Сийярто, существует понятная методология о том, как выдавать визы туристам из стран, с которыми нет соглашения об облегчении визового режима. В таком случае процесс занимает больше времени, чем когда такое соглашение есть. Но в случае отсутствия такого документа, это не означает, что страна не может выдавать визы.

Ранее 23 сентября сообщалось, что Финляндия в ближайшие дни ограничит въезд в страну для российских туристов.

До этого в тот же день уполномоченный по вопросам безопасности информационного пространства в польском правительстве Станислав Жарын заявил, что Польша не будет принимать россиян, уклоняющихся от объявленной в России частичной мобилизации, о которой заявил президент Владимир Путин.