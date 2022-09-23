РБК: «Руссоль» предупредила о риске перебоев с поставками из-за ограничений Казахстана

РБК: крупнейший производитель соли «Руссоль» предупредил о риске перебоев с поставками

close
100%
Unsplash

Крупнейший отечественный производитель соли «Руссоль» заявил, что из-за решения казахстанских властей о временном запрете на использование своей ж/д инфраструктуры в конце сентября могут быть остановлены поставки соли, сообщает РБК.

В материале говорится, что железнодорожная администрация Казахстана, обслуживающая ближайшую к месторождению крупнейшего российского производителя соли «Руссоль» станцию, сообщила о намерении ввести временный запрет на подачу порожних полувагонов. Согласно соответствующему документу, конвенционный запрет вводится с 24 по 30 сентября 2022 года

Издание передает, что решение принято Казахстаном из-за скопления порожних собственных и арендованных полувагонов «чужих железнодорожных администраций на магистральной сети КТЖ». При нормализации ситуации ж/д администрация Казахстана отменит конвенционное ограничение.

При этом этот запрет может грозить остановкой производства и поставок с месторождения «Руссоли», которая поставляет около 42% всей пищевой соли на российский рынок, и около 40% технической.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть