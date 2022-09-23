Минэнерго разработает восьмилетний план строительства судов для перевозки угля

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Министерство энергетики заявило о необходимости разработки отдельной программы по развитию балкерного флота до 2030 года, затраты на реализацию проекта составят 180-200 млрд рублей. Решение было продиктовано проблемами с балкерными судами, использующимися для перевозки насыпных грузов, сообщают «Ведомости».

Мера коснется в первую очередь создания новых судов для поставок российского угля на экспорт. Представители аналитического центра РЭА Минэнерго оценили потребность в кораблях балкерного флота до 2030 года в 79 единиц класса Panamax, чья мощность составляет до 52 тыс. тонн.

Кроме того, в ближайшие восемь лет отрасли морских перевозок понадобится 13 единиц класса Capesize грузоподъемностью 170 тыс. тонн. При этом в Минпромторге уточнили, что основой для программы должен стать средний уровень потребности заказчиков.

Минэнерго представило два варианта развития по объемам угольного экспорта к 2030 году. Негативный сценарий предполагает сокращение размеров вывоза сырья на 30% к уровню 2021-го — на 64 млн тонн. Целевой вариант подразумевает снижение угольного экспорта всего на 1,8% или на 4 млн тонн.

22 сентября аналитики консалтинговой компании Coalmint спрогнозировали падение экспорта российского угля в Индию к концу текущего месяца на 30% до 1,4 млн тонн. Эксперты также предположили, что эта тенденция сохранится в ближайшие месяцы. Спад будет обусловлен логистическими трудностями.

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