Bloomberg: новый пакет санкций ЕС может включить ужесточение ограничений для российской нефти

Bloomberg: Евросоюз может ужесточить ограничения для нефти России в новом пакете санкций

close
100%
Виталий Тимкив/РИА «Новости»

В следующем пакете санкций Евросоюз может включить ужесточение ограничений на российский экспорт нефти. Кроме того, обсуждается возможность расширения персональных и торговых запретов, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Государства — члены Европейского союза стремятся в течение нескольких недель заключить политическое соглашение, которое установило бы ограничение цен на российскую нефть. Эти меры, вероятнее всего, коснутся нового пакета санкций против Москвы», — говорится в материале.

Давление по вопросу расширения антироссийских санкций набрало обороты после объявления в России частичной мобилизации в связи с эскалацией конфликта на Украине. Новые нефтяные ограничения консолидировали бы позиции ЕС и США в этом вопросе, а также ударили по сырьевым доходам Москвы. Однако до достижения компромисса по новому пакету санкций дело пока не дошло, утверждает агентство.

«Несмотря на новые усилия Еврокомиссии, исполнительного органа ЕС и некоторых государств-членов, план сталкивается со многими препятствиями, и положительный результат по этому вопросу пока не является данностью», — сообщается в статье.

23 сентября газета Financial Times со ссылкой на источники также сообщила о вероятном ужесточении европейских санкций против России. Утверждается, что новый пакет ограничительных мер может коснуться нефтяного и ИТ-сектора.

В документе, скорее всего, будут прописаны конкретные положения по введению предельных цен на российское сырье. Кроме того, европейские власти расширят списки российских граждан, подпадающих под санкции, и включат меры, направленные против сферы информационных технологий, кибербезопасности и программного обеспечения.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть