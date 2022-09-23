Bloomberg: новый пакет санкций ЕС может включить ужесточение ограничений для российской нефти

В следующем пакете санкций Евросоюз может включить ужесточение ограничений на российский экспорт нефти. Кроме того, обсуждается возможность расширения персональных и торговых запретов, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Государства — члены Европейского союза стремятся в течение нескольких недель заключить политическое соглашение, которое установило бы ограничение цен на российскую нефть. Эти меры, вероятнее всего, коснутся нового пакета санкций против Москвы», — говорится в материале.

Давление по вопросу расширения антироссийских санкций набрало обороты после объявления в России частичной мобилизации в связи с эскалацией конфликта на Украине. Новые нефтяные ограничения консолидировали бы позиции ЕС и США в этом вопросе, а также ударили по сырьевым доходам Москвы. Однако до достижения компромисса по новому пакету санкций дело пока не дошло, утверждает агентство.

«Несмотря на новые усилия Еврокомиссии, исполнительного органа ЕС и некоторых государств-членов, план сталкивается со многими препятствиями, и положительный результат по этому вопросу пока не является данностью», — сообщается в статье.

23 сентября газета Financial Times со ссылкой на источники также сообщила о вероятном ужесточении европейских санкций против России. Утверждается, что новый пакет ограничительных мер может коснуться нефтяного и ИТ-сектора.

В документе, скорее всего, будут прописаны конкретные положения по введению предельных цен на российское сырье. Кроме того, европейские власти расширят списки российских граждан, подпадающих под санкции, и включат меры, направленные против сферы информационных технологий, кибербезопасности и программного обеспечения.