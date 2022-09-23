«Ъ»: Россия снизила выпуск стали в августе на 5,5%

Производство стали в России в августе 2022 года сократилось на 5,5% по сравнению с показателями за аналогичный период 2021-го и составило 5,9 млн тонн. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные World Steel Association (WSA).

«По итогам августа производство стали в России снизилось на 5,5% в годовом выражении, до 5,9 млн тонн. Всего за январь – август было выпущено 48,9 млн тонн стали, что на 5,8% меньше аналогичного периода прошлого года», — говорится в материале.

Несмотря на спад производства в августе его уровень за последний летний месяц замедлился по сравнению со среднегодовыми показателями с начала 2022-го — 5,5% против 7,2% за январь – июль. Несмотря на это, показатели все равно не дотягивают до оптимального уровня, утверждают в одной из компаний-производителей стали.

«Август всегда был хорошим месяцем для металлургов из-за роста спроса со стороны строительных компаний. Данные WSA о выпуске стали за последний летний месяц близки к истине», — заявил собеседник газеты.

Снижение уровня производства стали в России во многом связано с действием международных санкций. Согласно данным стратегии развития металлургии до 2030 года, ограничительные меры Евросоюза затронули экспорт 3,9 млн тонн готового металлопроката. В результате санкций Россия также не досчиталась выпуска 0,2 млн тонн трубной продукции и 0,7 млн тонн стальной заготовки. Экономический ущерб составил около $3,7 млрд.

3 августа РБК со ссылкой на данные стратегии развития металлургической промышленности сообщил, что отрасли потребуется минимум восемь лет на восстановление объема производства до уровня 2019-2020 годов. При этом объемы продаж продукции за рубеж вернутся к показателям двухлетней давности только к 2030-му. Спасти положение может только переориентация металлургического экспорта в азиатские страны.