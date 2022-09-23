Генпрокурор РФ Краснов сравнил аресты российских активов за рубежом с действиями пиратов

Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что арестовывая российские активы, зарубежные страны действуют как средневековые пираты. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, «волюнтаристский подход» некоторых государств к заморозке активов России является «индикатором» их отношения к правовым институтам, которые, как всегда считалось, незыблемы. Генпрокурор отметил, что теперь видно «истинное лицо» стран, которые называют себя правовыми.

«Видимо, еще сильны воспоминания о былом величии Ост-Индской компании», — высказал мнение Краснов на встрече с коллегами из стран Шанхайской организации сотрудничества в Астане.

Генпрокурор добавил, что с такими вызовами, с которыми столкнулась Российская Федерация, может столкнуться и любая другая страна, проводящая независимую политику.

Ранее Краснов заявил, что более 60 объектов недвижимости и других активов на $500 млн арестованы по требованию Российской Федерации за рубежом, несмотря на напряженную международную повестку.