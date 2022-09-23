Рубль слабеет к доллару и евро на старте торгов на Мосбирже

close
100%
Максим Богодвид/РИА «Новости»

На открытии валютных торгов на Московской бирже 23 сентября курс рубля слабеет к доллару. Об этом пишет ТАСС.

По данным на 7:16 мск, курс доллара повышался на 1 руб. 51 коп., до 60,35 руб., евро дорожал на 1 руб. 23 коп., до 58,85 руб. Курс доллара в итоге снизился к рублю на 4 коп. по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 58,8 руб. Курс евро вырос на 8 коп. и составил 57,69 руб.

22 сентября курс евро упал до 58 рублей впервые с 25 июля.

Доллар же опустился на 1,75 рубля, до 58,94 рубля. Такого показателя американская валюта впервые достигла впервые с 19 августа.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть