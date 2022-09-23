Рубль слабеет к доллару и евро на старте торгов на Мосбирже

На открытии валютных торгов на Московской бирже 23 сентября курс рубля слабеет к доллару. Об этом пишет ТАСС.

По данным на 7:16 мск, курс доллара повышался на 1 руб. 51 коп., до 60,35 руб., евро дорожал на 1 руб. 23 коп., до 58,85 руб. Курс доллара в итоге снизился к рублю на 4 коп. по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 58,8 руб. Курс евро вырос на 8 коп. и составил 57,69 руб.

22 сентября курс евро упал до 58 рублей впервые с 25 июля.

Доллар же опустился на 1,75 рубля, до 58,94 рубля. Такого показателя американская валюта впервые достигла впервые с 19 августа.