Глава МИД Венгрии Сийярто высоко оценил сотрудничество с «Газпромом» и «Росатомом»

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что сотрудничество с «Газпромом» и «Росатомом» развивается в честном ключе, сообщает ТАСС.

«У нас очень обширное сотрудничество в энергетике. Для нас чрезвычайно важно обеспечить то, чтобы энергетические поставки для страны были защищены. Мы хотели бы избежать ситуации, когда какое-либо венгерское домохозяйство, семья или компания были бы ограничены в использовании газа и нефтепродуктов», — заявил Сийярто.

Он также высоко оценил сотрудничество с «Росатомом» и добавил, что планирует встретиться с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым в Вене.

«Мы получили окончательное разрешение по строительству новой АЭС, которую мы будем строить в рамках контракта с «Росатомом» <...> Мы составим график на предстоящие месяцы и годы, чтобы закончить проект к 2030 году», — заявил Сийярто.

«Росатом» в Венгрии принимает участие в строительстве АЭС «Пакш-2» — фактически двух дополнительных энергоблоков к уже существующей АЭС «Пакш», построенной по советскому проекту.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что не видит смысла в новых санкциях против России.