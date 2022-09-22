WSJ: европейские производители переносят операции в США из-за высоких цен на энергоресурсы

Европейские производители, столкнувшиеся со скачком цен на энергоносители, переносят операции в США, рассчитывая воспользоваться как большей стабильностью американского энергетического рынка, так и государственными стимулами. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

В публикации отмечается, что эксперты предупреждают о вероятности новой волны деиндустриализации в Европе, которая может произойти в условиях резких колебаний цен на энергоресурсы и устойчивых проблем в цепочках поставок.

Издание отмечает, что операционная среда в Штатах для компаний является более благоприятной, особенно это касается производителей химической продукции и других отраслей, потребляющих большое количество энергии.

Подчеркивается, что в августе президент США Джо Байден подписал закон Inflation Reduction Act (IRA), предусматривающий, в частности, налоговые льготы для промышленных компаний и представителей сферы «зеленой» энергетики.

Ранее стало известно, что Европейская комиссия (ЕК) планирует 28 сентября представить проект с мерами по борьбе с энергетическим кризисом.