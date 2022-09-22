Банк Англии сообщил, что экономика Соединенного Королевства вошла в состояние рецессии

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Экономика Соединенного Королевства находится в состоянии рецессии. Такое заявление содержится в коммюнике Банка Англии.

«Сотрудники банка теперь ожидают, что ВВП упадет на 0,1% в третьем квартале, что означает снижение по сравнению с ростом на уровне 0,4%, который прогнозировался в отчете в августе, и является вторым последовательным квартальным снижением», — говорится в документе.

Во втором квартале экономика королевства снизилась на те же 0,1%. Под рецессией понимается сокращение реального ВВП в течение двух кварталов подряд.

До этого 22 сентября британский регулятор повысил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов — до 2,25% с 1,75%. Прогноз по годовой инфляции снизили до 11% с предыдущих 13%.

8 сентября королева Елизавета II ушла из жизни в возрасте 96 лет. Телеканал Sky News со ссылкой на подсчеты экспертов оценил только прямые затраты на траурные мероприятия, похороны и возведение на престол бывшего принца Чарльза, а ныне короля Карла III, примерно, в £12 млрд. По курсу Банка России на 22 сентября это около 813 млрд руб. (или четверть годового бюджета Москвы).

В августе пресс-служба Национальной статистической службы Великобритании сообщила, что уровень инфляции в стране в июле поднялся до 10,1%, что стало самым большим показателем с 1982 года.

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