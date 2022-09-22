Финансовое обеспечение проекта по патриотическому воспитанию детей планируется увеличить

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Евгения Новоженина/РИА «Новости»

Финансовое обеспечение федерального проекта по патриотическому воспитанию детей планируется увеличить из-за комплекса мер по развитию системы гражданского воспитания учащихся. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документ, находящийся в распоряжении агентства.

В его тексте утверждается, что изменение параметров обеспечения в федеральном проекте «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» обуславливается тем, что бюджетные ассигнования на его разработку были увеличены. В 2023 году этот показатель увеличится на 14 652,3 млн руб., а в 2024 году на 19 858,3 млн руб.

Кроме этого, будет увеличено финансирование обеспечения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций государственными символами России в 2023 - 2024 годах на 970,9 млн руб. ежегодно.

Ранее президент России Владимир Путин поручил проработать создание центров подготовки и патриотического воспитания молодежи.

Результаты о проделанной работе должны быть предоставлены до 1 декабря 2022 года.

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