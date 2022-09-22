Мутко сообщил, что с 2000 года ипотеку взяли более 14 млн россиян

Свыше 14 млн россиян взяли ипотеку с 2000 года. Об этом заявил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко на встрече с президентом России Владимиром Путиным, написало агентство ТАСС.

«По сути дела, с нуля создан такой продукт, как ипотека. Вы знаете, что с 2000 года этот продукт начал развиваться. На сегодняшний день 14 млн граждан за счет ипотеки улучшили жилищные условия», — сказал Мутко.

Кроме того, по словам генерального директора ДОМ.РФ, за эти годы объем ввода жилья в стране вырос втрое — с 30 млн кв. м в 2000 году до 93 млн в 2021 году. За первые восемь месяцев текущего года уже ввели в эксплуатацию 70 млн кв. м.

В конце августа генеральный директор агентства VSN Realty Яна Глазунова заявила, что после окончания сезона отпусков спрос на недвижимость традиционно подрастет, что может привести к подорожанию новостроек на 10% к концу 2022 года.

В начале сентября издание РБК написало, что для покупки квартиры в Москве в ипотеку, в месяц нужно зарабатывать от 109 тыс. руб. до 159,9 тыс. руб.