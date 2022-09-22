Российский международные резервы за неделю выросли на 0,05% до $557,7 млрд

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Международные резервы России на 16 сентября 2022 года составили $557,7 млрд, увеличившись за неделю на 0,05% или на $0,3 млрд. Информацию об этом опубликовала пресс-служба российского Центробанка на своем сайте.

«Объем международных резервов за неделю изменился незначительно и по состоянию на 16 сентября составил $557,7 млрд», — говорится в сообщении регулятора.

Международные резервы страны складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в Международном валютном фонде (МВФ) и других резервных ценных бумаг.

В середине сентября в пресс-службе Банка России сообщили, что объем российских международных резервов за неделю снизился на $4,5 млрд, до $557,4 млрд. Уточнялось, что показатель уменьшился за семь дней на 0,8%.

Накануне издание Spiegel с ссылкой на данные немецкого министерства экономики написало, что власти Германии в рамках санкционных мер на 16 сентября заморозили российские активы на сумму более €4,8 млрд.

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