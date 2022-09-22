Силуанов: налоговые предложения предусматривают изъятие допдоходов у производителей СПГ

Налоговые предложения предусматривают повышение экспортных пошлин на трубопроводный газ и изъятие дополнительных доходов у производителей сжиженного природного газа (СПГ). Об этом заявил глава российского Минфина Антон Силуанов, написало агентство ТАСС.

По его словам, власти подготовили налоговые предложения по повышению доходной части бюджета. «Это повышение экспортной пошлины на природный газ и изъятие дополнительных доходов производителей сжиженного природного газа», — сказал министр.

Кроме того, как отметил Силуанов, речь идет о введении экспортной пошлины на удобрения и энергетический уголь, в случае сохранения высокой стоимости этой продукции.

В середине сентября генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш призвал все страны ввести налоги на сверхприбыли нефтегазовых компаний, которые они получают из-за высоких цен на ископаемые виды топлива.

Затем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на эту новость словами «коммунисты и социалисты аплодируют стоя».