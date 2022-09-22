«Известия»: в России начали закрывать газовые заправки из-за низкого спроса

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

В России стали закрывать газовые заправки (АГНКС «Газпром газомоторное топливо») из-за отсутствия спроса. Об этом написало издание «Известия» со ссылкой на сообщение источников в отрасли.

В 2022 году относительно 2021 года в стране заправочных станций стало меньше на 18 штук (650 против 632).

По словам зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрия Гусева, примерно, 40% топливных заправок в России при недостаточном спросе рискуют закрыться в будущем.

Исполнительный директор Национальной газомоторной ассоциации (НГА) Василий Зинин подтвердил тенденцию к закрытию таких станций. В качестве причины прекращения их работы он назвал субсидирование строительства государством. «Сейчас субсидия стимулирует быстрый ввод дешевой заправки, но не длительную реализацию больших объемов топлива. В результате объект могут демонтировать после получения субсидии», — объяснил он.

В «Газпром газомоторное топливо» заявили, что не располагают информацией о закрытии АГНКС.

В июле сообщалось, что в водоохранных зонах в России планируют строить газовые заправки.

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