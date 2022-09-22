Spiegel: ФРГ национализирует бывшую дочернюю компанию «Газпрома» SEFE

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Hannibal Hanschke/Reuters

Германия национализирует бывшую дочернюю компанию российского «Газпрома» Securing Energy for Europe (SEFE). Об этом сообщает Spigel со ссылкой на источники.

Уточняется, что таким образом правительство ФРГ планирует спасти лейпцигского импортера газа Verbundnetz Gas (VNG) от банкротства на фоне остановки поставок топлива из России. В материале также говорится, что Securing Energy for Europe уже находится под федеральной опекой Германии.

В начале сентября VNG запросил госпомощь, чтобы покрыть убытки из-за роста цен на энергоносители и невыполнения обязательств «со стороны поставщиков, занимающихся разведкой и добычей».

16 сентября агентство Bloomberg сообщало, что правительство Германии рассматривает возможность национализации трех крупных импортеров газа, в числе которых Uniper, Verbundnetz Gas (VNG) и SEFE (Securing Energy for Europe).

20 сентября газета Handelsblatt писала, что национализация энергетического концерна Uniper обойдется Германии в €8 млрд.

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