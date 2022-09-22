Производитель упаковки Ball продал бизнес в России за $530 млн

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Global Look Press

Ball Corporation завершила продажу своего российского бизнеса по производству алюминиевой упаковки для напитков Arnest Group. Cумма сделки составила $530 млн, говорится в заявлении американской компании.

«Покупатель, Arnest Group, приобрел весь бизнес корпорации Ball в России за $530 млн. Это решение является результатом многомесячных размышлений, в результате которых было найдено решение, наилучшим образом обеспечивающее будущее коллег и активов Ball в России. Мы считаем, что это разумный исход для Ball в этих геополитических условиях», — отметил генеральный директор Ball Corporation Дэн Фишер.

Закрытие сделки не подлежит обременениям, все необходимые разрешения получены. Ожидается, что продажа не повлияет на бизнес Ball за пределами России, утверждается в пресс-релизе компании.

В начале августа корпорация Ball представила отчет за второй квартал 2022 года. Согласно его данным, приостановка инвестиций и планы по продаже бизнеса в России привели к обесцениванию активов американской компании, убыток составил $435 млн. В то же время в 2021 году на российский рынок пришлось не так много выгоды — всего 4% всей чистой выручки и 8% всей операционной прибыли.

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