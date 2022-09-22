Deutsche Bank: зимой Европу ждет более длительная и глубокая рецессия

Экономисты немецкого Deutsche Bank отозвали свой июльский прогноз для Европы из-за значительного ухудшения ситуации на энергорынке. Теперь аналитики ожидают в регионе более длительной и глубокой рецессии, сообщает издание Fortune.

«Базовый призыв, который мы сделали в июле к умеренной рецессии этой зимой, сейчас слишком мягок. Теперь мы предвидим более длительную и глубокую рецессию», — заявил главный экономист банка по Европе Марк Уолл.

Согласно новым прогнозам Deutsche Bank, реальный валовой внутренний продукт (ВВП) в еврозоне упадет примерно на 3% в годовом исчислении с середины 2022-го по середину 2023 года. Однако в банке также не исключили и более жесткого сценария развития кризиса.

«Нельзя исключать еще более резкий зимний спад», — пришли к выводу аналитики инвестиционного банка.

Выделенные европейскими странами на смягчение негативных последствий на высокие цены на энергоносители $496 млрд не помогут ЕС перейти к устойчивому росту экономики в ближайший год. Этих усилий будет недостаточно, чтобы избежать экономической катастрофы в обозримом будущем, заключило Fortune.

22 сентября обозреватель американского журнал Foreign Policy (FP) Кристина Лу предрекла Европе борьбу за выживание в предстоящий зимний отопительный сезон, если поставки газа из России полностью прекратятся. Цены на энергоносители в ЕС сейчас в десять раз превышают средние показатели за прошлые десять лет. Это может усугубить риски рецессии в экономике региона.