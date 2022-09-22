В ЦБ допустили запуск безотзывных вкладов с функцией частичного снятия средств

Центробанк работает над идеей безотзывных вкладов и в настоящее время изучает различные модификации этого инструмента. Среди них — возможность частичного снятия денежных средств с подобных вкладов, приводит слова руководителя департамента банковского регулирования и аналитики регулятора Александра Данилова РБК.

«Безотзывные вклады для банка — это предсказуемость процентного риска и ликвидности. Одна из тем для обсуждения — это все же возможность хотя бы частичного изъятия средств», — заявил Данилов.

По его словам, у банков есть набор ситуаций, когда клиент за определенную комиссию может воспользоваться частью такого вклада.

«Бывают жизненные обстоятельства, когда нужны деньги. Нужен критерий, который позволял бы людям в определенных обстоятельствах снимать вклады досрочно. Не то что человек прибежал в банк по каким-то сиюминутным вопросам, а что-то со здоровьем или что-то еще», — заключил Данилов.

С 1 января 2023 года Центробанк начнет применять макропруденциальные лимиты (МПЛ). Эта мера позволит регулятору ограничивать выдачи кредитов с определенными параметрами. Такое решение призвано сдержать уровень кредитования на фоне роста необеспеченной банковской розницы.