Глава ФРС США: существуют риски дальнейшего повышения инфляции в стране

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Sarah Silbiger/Reuters

Федеральная резервная система (ФРС) Соединенных Штатов Америки зафиксировала риски дальнейшего повышения инфляции в стране. Об этом заявил глава регулятора Джером Пауэлл, написало агентство ТАСС.

По словам Пауэлла, речь идет «об ожиданиях, касающихся инфляции, в краткосрочной перспективе». Он отметил, что, чем дольше продолжится нынешний период высокой инфляции, тем больше вероятность закрепления ожиданий высокого показателя роста цен.

Глава ФРС США уточнил, что регулятор намерен искать убедительные признаки снижения инфляции, которые бы свидетельствовали о возвращении показателя к 2%.

В августе пресс-служба американского Минтруда опубликовала данные, согласно которым потребительские цены в США по итогам июля 2022 года выросли на 8,5% в годовом выражении после роста на 9,1% в июне. Инфляция в первый летний месяц стала максимальной для страны с ноября 1981 года, почти за 41 год.

Ранее 21 сентября сообщалось, что ФРС США в третий раз подряд повысила базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов, то есть до уровня 3-3,25% годовых по итогам сентябрьского заседания.

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