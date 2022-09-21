Курс фунта стерлингов к доллару опустился до минимума за 37 лет

Стоимость фунта стерлингов относительно американского доллара достигла минимума с 1985 года, то есть за 37 лет. Об этом свидетельствуют данные финансовой платформы Investing.com.

К 20:50 (мск) цена официальной валюты Великобритании достигала отметки $1,1328, потеряв с начала торгового дня 0,43%.

В начале сентября газета Financial Times написала, что курс фунта стерлингов приблизился к минимуму за последние десятилетия, до 1,1444 расчетной единицы на фоне опасений инвесторов в связи с приходом к власти нового премьер-министра Великобритании Лиз Трасс.

В конце августа сообщалось, что курс евро в ходе торгов опускался ниже уровня 0,9952 доллара. Таким образом, европейская валюта обновила минимум с 2002 года.

Ранее 21 сентября агентство Reuters написало, что стоимость американского доллара на торгах подскочила до нового максимума за последние 20 лет. Резкий рост курса связали с объявлением частичной мобилизации в России.

До этого в тот же день глава Минэкономразвития Максим Решетников во время выступления в Совете Федерации заявил, что реальный курс рубля в ближайшие годы окрепнет на 10-15% сильнее, чем за последние пять лет.