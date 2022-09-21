Advance: взлетевшие цены на хлеб угрожают голодом европейским странам

close
100%
Pixabay

Цены на хлеб в европейских странах взлетели в августе на 18% относительно аналогичного показателя 2021 года, что угрожает голодом беднейшим государствам Евросоюза (ЕС). Об этом написал обозреватель хорватского издания Advance Кристиан Юришич.

Стоимость хлеба в регионе стала рекордной с декабря 2017 года, когда Евростат впервые опубликовал данные по этому параметру.

Как указывает автор материала, в разных странах цены повысились по-разному. Во Франции хлеб подорожал на 8%, в Нидерландах и Люксембурге — на 10%, в Литве, Латвии, Эстонии, Польше, Хорватии и Словакии — примерно, на треть.

«Больше всего страдает «ось» от Балтийского моря до Адриатического», — сказал Юришич отметив, что небогатые страны Восточной Европы страдают от кризиса сильнее Западной Европы.

В начале этой недели журналист итальянской газеты La Stampa Эммануэле Бонини написал в своем материале, что быстрый рост цен на хлеб, который затронул все страны Евросоюза, грозит народными волнениями и настоящим «хлебным бунтом».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть