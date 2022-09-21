Advance: взлетевшие цены на хлеб угрожают голодом европейским странам

Цены на хлеб в европейских странах взлетели в августе на 18% относительно аналогичного показателя 2021 года, что угрожает голодом беднейшим государствам Евросоюза (ЕС). Об этом написал обозреватель хорватского издания Advance Кристиан Юришич.

Стоимость хлеба в регионе стала рекордной с декабря 2017 года, когда Евростат впервые опубликовал данные по этому параметру.

Как указывает автор материала, в разных странах цены повысились по-разному. Во Франции хлеб подорожал на 8%, в Нидерландах и Люксембурге — на 10%, в Литве, Латвии, Эстонии, Польше, Хорватии и Словакии — примерно, на треть.

«Больше всего страдает «ось» от Балтийского моря до Адриатического», — сказал Юришич отметив, что небогатые страны Восточной Европы страдают от кризиса сильнее Западной Европы.

В начале этой недели журналист итальянской газеты La Stampa Эммануэле Бонини написал в своем материале, что быстрый рост цен на хлеб, который затронул все страны Евросоюза, грозит народными волнениями и настоящим «хлебным бунтом».