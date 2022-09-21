Мошенники начали предлагать способы уйти от мобилизации

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Thomas Jentzsch/Global Look Press

Кибермошенники стали звонить россиянам и предлагать за 50 тыс. руб. избежать мобилизации. Злоумышленники просят перевести залог в 5 тыс. руб. и обещают выслать на почту договор, после подписания которого нужно внести остальную сумму. Получив деньги, мошенники исчезают. О новой схеме на фоне актуальной новостной повестки «Газете.Ru» рассказали в компаниях Group-IB, «Лаборатория Касперского» и «Газинформсервис», специализирующихся на кибербезопасности.

«Были многочисленные мошеннические схемы периода пандемии (продажа QR-кодов, сертификатов о вакцинации) или санкции против России (помощь с выводом и обналичкой средств, приобретение товаров ушедших из России брендов). Сейчас злоумышленники тоже адаптируют свои аферы под актуальную новостную повестку», — рассказал ведущий аналитик Group-IB Департамента Digital Risk Protection Евгений Егоров.

В «Газинформсервисе» и «Лаборатории Касперского» также знают о схеме.

«Абсолютно точно эта схема будет работать только первое время, пока население еще взбудоражено новостями геополитики и не успело как следует отрефлексировать данную новость о мобилизации», — сказал главный специалист отдела комплексных систем защиты информации компании «Газинформсервис» Дмитрий Овчинников.

По словам Егорова, в подобных случаях нет никаких гарантий, что услуги будут оказаны.

«Жертва может потерять деньги, персональные данные станут доступны мошенникам, а за использование поддельных документов предусмотрена ответственность», — отметил он.

По прогнозам Овчинникова, через пару недель данная схема потеряет эффективность и заработает значительно хуже.

«Поэтому она будет усложняться «липовыми» звонками из военкомата или иными «украшениями» из области социальной инженерии. Это нужно понимать и быть готовым к подобным звонкам от злоумышленников», — указал Овчинников.

Главный эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов напомнил: если перевод уже осуществлен, стоит незамедлительно обратиться в банк и в правоохранительные органы.

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Мобилизация в России
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