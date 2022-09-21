Reuters: США внесли три китайские компании в список национальных угроз

Власти США внесли в черный список компаний, угрожающих национальной безопасности, три китайские телекоммуникационные компании. Среди них — China Unicom, Pacific Networks и дочерняя структура последней ComNet, сообщает Reuters.

По мнению представителей Федеральная комиссия по связи (FCC) США, эти фирмы «подвергаются эксплуатации, влиянию и контролю» со стороны правительства Китая. Этот фактор может привести к тому, что китайские спецслужбы начнут отправлять запросы по перехвату сообщений, которые компании будут вынуждены выполнять.

Указанные выше компании — не единственные из Китая, которые ранее попадали в черный список властей США. В 2019 году в число неблагожелательных вошли еще две крупные телекоммуникационные фирмы — Huawei и ZTE. Это вынудило американский Google прервать сотрудничество с ними.

Кроме самого Huawei в черный список попали и 70 связанных с ним компаний. Несмотря на это, операционная система Android по-прежнему устанавливается на смартфоны Huawei.

Кроме Huawei и ZTE в черный список США также попали телекоммуникационные компании Hytera, Hangzhou Hikvision Digital и Zhejiang Dahua. Причина включения в список угроз национальной безопасности оказалась той же, что и в случае с China Unicom, Pacific Networks и ComNet.