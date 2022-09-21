Путин: водород будет востребован как альтернативный источник энергии

Президент России Владимир Путин заявил, что чистый водород будет востребован в будущем, поскольку он является неисчерпаемым источником энергии. Его слова на встрече с руководителями передовых инженерных школ и их индустриальными партнерами передает РИА «Новости».

«Чистый водород точно будет востребован, других альтернативных таких видов источников энергии, наверное, не просматривается. Ни ветер, ни солнце не сопоставимы с водородом», — сказал Путин.

По его мнению, водород является самым распространенным химическим элементом в космосе и во вселенной, «поэтому это неисчерпаемый источник энергии».

Ранее Владимир Путин назвал «хотелками Запада» прогнозы о скором «уходе» от углеводородов.

В середине сентября сообщалось, что ученые из Федерального исследовательского центра «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН показали, что бактерия, живущая в биореакторе для очистки сточных вод, может производить водородное топливо.

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