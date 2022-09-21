Глава польской Orlen: грядущая зима станет тяжелой для Европы из-за цен на энергию

Предстоящий зимний период станет сложным для всей Европы, в том числе и для Польши, из-за высокой стоимости энергии. Об этом заявил глава крупнейшего в Польше энергетического концерна Orlen Даниэль Обайтек в интервью изданию Wirtualna Polska.

«Польша не одинокий остров. Мы экономически связаны, например, с нашими соседями, поэтому я говорю, что это проблема для всей Европы. И сейчас нужно сосредоточиться на поиске решений в разных сферах экономики», — отметил он.

По словам Обайтека, Варшава много сделала для обеспечения поставок газа, электроэнергии и угля, в связи с этим зимой в домах не должно быть холодно. Но, как подчеркнул глава Orlen, цена этих поставок была высока.

Накануне бывший премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал нынешнего министра климата и окружающей среды Анну Москва за тяжелые условия жизни поляков в преддверии зимних холодов. Туск в своем Twitter заявил, что граждане страны живут без горячей воды при температуре +15° в домах.

В апреле представитель польского правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский заявил, что Варшава не собирается соглашаться на требования России по оплате газа рублями.