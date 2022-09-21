Депутат Картаполов: мобилизованные граждане продолжат платить ипотеку

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что призванные в рамках частичной мобилизации граждане продолжат выплачивать ипотеку. Его слова передает Telegram-канал Shot.

«Если вас призовут, вы будете продолжать платить ипотеку уже со своей новой получки, которая будет очень высокая», — сказал депутат.

Ранее Картаполов сообщил, что частичная мобилизация касается в первую очередь военнообязанных первого разряда из трех.

21 сентября президент России Владимир Путин выступил с телевизионным обращением к россиянам, в котором объявил о частичной мобилизации в стране.

Как пояснил глава Минобороны России Сергей Шойгу, данная мера необходима для контроля территорий и линии соприкосновения в 1 тыс. километров. Он уточнил, что в рамках мобилизации будут призваны 300 тыс. резервистов.

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