Депутат Картаполов: мобилизованные граждане продолжат платить ипотеку

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что призванные в рамках частичной мобилизации граждане продолжат выплачивать ипотеку. Его слова передает Telegram-канал Shot.

«Если вас призовут, вы будете продолжать платить ипотеку уже со своей новой получки, которая будет очень высокая», — сказал депутат.

Ранее Картаполов сообщил, что частичная мобилизация касается в первую очередь военнообязанных первого разряда из трех.

21 сентября президент России Владимир Путин выступил с телевизионным обращением к россиянам, в котором объявил о частичной мобилизации в стране.

Как пояснил глава Минобороны России Сергей Шойгу, данная мера необходима для контроля территорий и линии соприкосновения в 1 тыс. километров. Он уточнил, что в рамках мобилизации будут призваны 300 тыс. резервистов.