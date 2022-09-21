Роскапстрой заявил о дефиците кадров на фоне увеличения объемов строительства

Кадровый центр Минстроя (Роскапстрой) зафиксировал большой дефицит кадров в строительной сфере, в то время как в России нарастают объемы строительства. Об этом заявила генеральный директор центра Елена Сенкевич на тематической сессии международного конгресса «Транспорт и строительство», передает «Интерфакс».

«Кадровый дефицит сложился в силу нескольких факторов. Два из них мы считаем ключевыми: увеличение объемов строительства и рост объемов промышленного производства для строительной отрасли», — отметила Сенкевич.

По ее словам, сейчас дефицит кадров есть во всех частях отрасли, начиная с неквалифицированных работников и заканчивая грамотными специалистами.

Она добавила, что профессионалы стали гибкими и мобильными, отчего их стало сложнее удержать на одном месте.

В середине сентября вице-премьер Марат Хуснуллин на конференции в «Сколково» заявил, что правительство рассматривает возможность привлечь к работе на стройках заключенных, осужденных по нетяжелым экономическим статьям. Он отметил, что раньше заключенные неохотно соглашались на исправительные работы, так как это лишало их возможности условно-досрочного освобождения. Но теперь Минюст по инициативе правительства внес законодательную поправку, которая это исправляет.