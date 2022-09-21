Средняя стоимость аптечки в России выросла на 8,2% с февраля

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Средняя стоимость аптечки в России с февраля по сентябрь 2022 года увеличилась на 8,2% и составила 10383 рубля. Об этом говорится в исследовании, подготовленном для «Газеты.Ru» аналитиками маркетплейса «Ютека».

«Средняя стоимость импортных средств в аптечке в сентябре превысила цену отечественных на 55% и достигла 6325 рублей. Отечественные аналоги продавались в среднем по 4058 рублей. В феврале 2022 года эти показатели были на уровне 5658 рублей и 3870 рублей соответственно», — рассказали аналитики маркетплейса.

По данным «Ютека», лидером по росту стоимости средней аптечки среди российских регионов стала Нижегородская область. Там затраты граждан на лекарства первой необходимости в сентябре составили 10933 рубля (зарубежные препараты — 6624 рубля, российские — 4309 рублей).

Самый большой спад стоимости среднестатистической аптечки с марта по сентябрь 2022 года произошел в Москве и Московской области. Затраты на российские и зарубежные препараты за это время снизились в регионе на 9,7% и 14,3% соответственно — до 3972 рубля и до 6289 рублей.

В среднестатистическую аптечку «Ютека» включила как российские, так и зарубежные лекарственные препараты. Туда вошли: противовирусные препараты, витамины, жаропонижающие таблетки, обезболивающие, пробиотики, успокоительное, иммуномодулирующие средства, сосудосуживающие капли для носа и лекарства от боли в горле.

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