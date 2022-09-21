Решетников: экономика России минует нижнюю точку спада в четвертом квартале 2022 года

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Российская экономика пройдет нижнюю точку спада уже в четвертом квартале 2022 года. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

«Ожидается, что нижняя точка спада экономики будет пройдена в четвертом квартале этого года. По итогам 2022 года мы ожидаем, что ВВП сократится на 2,9%», — отметил Решетников во время выступления в Совете Федерации.

Он добавил, что безработица в России по итогам года составит 4,5%. При этом в основе прогноза заложен сценарий, где происходит ускоренная адаптация к изменившимся условиям. В этом прогнозе спад экономики будет на уровне 0,8% в 2023 году за счет высокой базы первого квартала.

Ранее в среду в Минэкономразвития заявили, что в 2022 году по итогам второго полугодия спад инвестиций в Россию составит 2%.

8 сентября заместитель главы Министерства экономического развития России Полина Крючкова заявила, что спад российской экономики по итогам 2022 года составит менее 3%. По ее словам, уровень падения российской экономики в годовом выражении окажется менее существенным, чем предполагалось ранее. Предыдущие прогнозы подразумевали спад на 10% и даже 20%.

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