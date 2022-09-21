Госкомпания Финляндии призналась в вынужденной закупке СПГ в России

Финская госкомпания Gasum сообщила, что вынуждена импортировать сжиженный природный газ (СПГ) из России.

Об этом пишет газета Helsingin Sanomat, ссылаясь на директора по коммуникациям компании Ольгу Вяйсянен.

В мае «Газпром» прекратил поставки газа компании Gasum из-за того, что она отказалась платить за него в рублях. В то же время финны продолжают импортировать из России СПГ, напоминает «Ридус».

Финская государственная компания Gasum покупает российский СПГ с 2018 года.

Объемы поставок компания не раскрывает.