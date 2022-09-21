Экономист Митрахович назвал два фактора, которые сейчас влияют на курс доллара к рублю

На курс доллара к рублю сейчас больше влияют не политические факторы, а объем экспортных доходов страны и валютные ограничения ЦБ. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович. Во вторник на бирже курс американской валюты превысил 62 рубля.

«Рост до 62 рублей на фоне таких масштабных событий не является значительным. На рубль сейчас продолжают влиять скорее не политические, а другие факторы. Например, объем экспортных доходов. «Газпром» в первой половине 2022 года заработал больше денег, чем во всем 2021 году. Это произошло за счет роста цен на газ. Но если поставок газа не будет, какая бы ни была цена на них, на этом не заработаешь. Сейчас многое будет определять объем экспорта в другие страны. Если экспорт будет масштабным, рост курса доллара будет сдерживаться», — рассказал Митрахович.

Он добавил, что сейчас на курс доллара к рублю влияют и валютные ограничения от ЦБ. Банк России 9 сентября продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты еще на шесть месяцев до 9 марта 2023 года. Регулятор сохранил лимит в $10 тыс. или на такую же сумму в евро на снятие наличной иностранной валюты с валютного счета или вклада.

«Мы по-прежнему живем в условиях, когда наличный доллар покупать нельзя. Чтобы ускорить рост курса доллара, можно просто разрешить его наличную продажу», — уточнил Митрахович.

Он затруднился оценить влияние новостей о частичной мобилизации в России на курс доллара к рублю.

«Сложно сказать, будет ли мобилизационный фактор в экономике. Все будет зависеть от дальнейших новостей. Пока у российской экономике достаточно высокий уровень прочности», — отметил Митрахович.