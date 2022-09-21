Из-за референдумов в Донбассе ЕС может ввести санкции против организаторов голосования

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Из-за проведения референдумов о вхождении в состав РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Евросоюз может ввести в отношении организаторов голосования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал «Юрактив».

Власти Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей после обращения общественников приняли решение 20 сентября о проведении референдумов о вхождении в состав Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что власти Запорожской области заявили о начале контртеррористических учений в Мелитополе.

Новость дополняется.

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