Global Times: США могут «подорваться» на своем «минном поле», скрывая кризис в экономике

«Агрессивные» меры американского ФРС США приведут к тому, что Штаты сами «подорвутся» на своем «минном поле», скрывая кризис в экономике. Об этом сообщает Global Times.

«Скрывать кризис в стране вечно невозможно. Вашингтон постоянно закладывает мины, но обезвреживанием не занимается никогда. Так что со временем США сами подорвутся на этом минном поле. Некомпетентность финансового руководства страны разоблачает череда повышений процентных ставок, которые способствуют аномальному росту курса американской валюты», — отметили в публикации.

По данным издания, после заседания ФРС курс доллара может снова окрепнуть и вырасти по отношению к другим валютам. Однако для большинства стран это станет настоящим кошмаром, так как это грозит ослаблением других валют. Из-за сильного доллара тысячи бедных семей по всему миру будут страдать еще больше.

В публикации добавили, что США спотыкаются об один и тот же камень, будь то кризис 1997 года в Азии или мировой финансовый кризис 2008 года. Однако чтобы избежать гегемонии доллара, нужно переходить к многосторонности. Мировое сообщество должно настроиться на сотрудничество, выстраивая прочную и надежную финансовую систему.

18 сентября обозреватель издания The Washington Times Шерил Чамли в своей статье написала, что США приближаются к катастрофе из-за политики президента страны Джо Байдена. По мнению журналиста, Демократическая партия во главе с Байденом разогнала инфляцию и цены на топливо до рекордных показателей.