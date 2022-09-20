Посольство РФ в Турции рекомендовало российским туристам пользоваться наличными

Посольство РФ в Турции советует россиянам брать наличные из-за проблем с картами «МИР»

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Посольство России в Турции рекомендует российским туристам во время пребывания в республике пользоваться наличной валютой в связи с проблемами в работе карт российской платежной системы «Мир» в крупных турецких банках. Об этом сообщает ТАСС.

«Настоятельно рекомендуем владельцам карт продолжить их использовать через терминалы тех банков, которые не отказались от взаимодействия с российской платежной системой (Ziraat bankası и другие; к сожалению, устанавливать это придется опытным путем)», — говорится в сообщении диппредставительства.

Ранее стало известно, что два крупных турецких банка Is Bankasi и DenizBank прекратили прием карт «Мир». Сообщается, что такое решение последовало после заявлений Минфина США о возможных санкциях за использование российской платежной системы. Ранее стало известно о проблемах туристов с оплатой услуг некоторых отелей картами «Мир». В Альянсе туристических агентств настоятельно рекомендовали россиянам брать в Турцию наличные и не рассчитывать на карты. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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