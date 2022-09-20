РБК: на фоне санкций в РФ снизилось число заявок на товарные знаки от иностранцев

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Зарубежные бизнесмены сократили активность по регистрации в России товарных знаков, пишет РБК, ссылаясь на данные Роспатента.

В материале сообщается, что с начала 2022 года количество заявок упало на 16,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Как отмечает издание, такого спада не наблюдалось за последние пять лет.

Одновременно с этим на 14,8% выросло число заявок от российских резидентов, на фоне снижения активности иностранных конкурентов.

По мнению экспертов, такое положение дел связано с влиянием санкций и уходом зарубежного бизнеса.

При этом газета отмечает, что наблюдается планомерный рост количества заявок на товарные знаки. В 2018 с января по август их было продано 48,4 тыс., то за этот же период текущего года — 70,6 тыс., из них 55,8 тыс. российских и 14,8 тыс. иностранных.

Ранее сообщалось, что певец и композитор Игорь Николаев подал заявку в Роспатент с целью зарегистрировать товарный знак «Третье сентября». Он является автором текста к культовой песне Михаила Шуфутинского.

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