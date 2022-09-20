Решетников: более 1,3 млн т товаров завезено в Россию по параллельному импорту

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников на совместном заседании комитетов Госдумы по экономической политике и контролю заявил, что более 1,3 млн т товаров прибыло в страну в рамках параллельного импорта. Об этом сообщает ТАСС/.

Он отметил, что в денежном эквиваленте товаров ввезено на $9,3 млрд. По мнению министра, параллельный импорт сработал хорошо.

«Это помогло поддержать потребительский спрос, прежде всего на рынке непродовольственных товаров: бытовой техники, бытовой химии», — сказал Решетников.

Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил о необходимости включить алкоголь в перечень параллельного импорта до конца сентября, чтобы ретейлеры успели закупиться к новогодним праздникам.

Кроме того, Мантуров отмечал, что прогноз по объему параллельного импорта в Россию за 2022 год вырос с $16 млрд до не менее $20 млрд.

В начале мая российский Минпромторг опубликовал перечень из более 50 категорий товаров, которые доступны для параллельного импорта.

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