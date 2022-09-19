Мантуров призвал принять решение о включении алкоголя в параллельный импорт в сентябре

Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил о необходимости включить алкоголь в перечень параллельного импорта до конца сентября, чтобы ретейлеры успели закупиться к новогодним праздникам. Его слова передает РИА «Новости».

Глава ведомства подчеркнул, что «коллеги из ассоциации торговых предприятий (АКОРТ) уже подали соответствующую заявку, поскольку хотят пополнить ассортимент «традиционными продуктами, которые всегда были на полках». Минпромторг, по его словам, в данном случае выполняет роль «модератора».

«Мы выставили это на обсуждение, все должны прийти к общему знаменателю, потом будет принято решение», — сообщил Мантуров.

По его словам, если включение состоится к новому году, то оно будет уже бесполезным, поскольку ретейлеры попросту не успеют закупиться.

«Поэтому я думаю, что до конца месяца нужно принять взвешенное решение: да, нет или какие-то позиции», — сказал глава Минпромторга.

Он также сообщил, что продукты питания не планируется включать в перечень параллельного импорта, поскольку в России точно не наблюдается их дефицита.

По словам Мантурова, товары, ввезенные по параллельному импорту, не будут как-либо обозначаться.

«Я бы не стал этого делать, потому что если мы говорим о качестве, то контролям качества подвергается таким же абсолютно, как и традиционный импорт или производство внутри страны. Если номенклатура подходит под маркировку — маркировка распространяется и на параллельный импорт в том числе», — сказал он.

Ранее Денис Мантуров сообщил, что прогноз по объему параллельного импорта в Россию за 2022 год вырос с $16 млрд до не менее $20 млрд.