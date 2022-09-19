Турецкий банк Is bankasi приостановил работу с российскими картами «Мир»

close
100%
Илья Наймушин/РИА «Новости»

Крупнейший турецкий частный банк Is bankasi приостановил работу с российской платежной системой «Мир». Об этом сообщил телеканал Halk TV.

Это решение было продиктовано нежеланием турецкого банка попасть под санкции Министерства финансов США. Под ограничения могли попасть зарубежные организации, которые содействуют расширению использования платежной системы «Мир» за пределами России.

16 сентября о возможном прекращении взаимодействия зарубежных банков с картами «Мир» говорил и управляющий партнер юридической фирмы GRM Константин Каричев. Он допустил в обозримом будущем включение Национальной системы платежных карт (НСПК) в антироссийские санкции США.

В таком случае негативные последствия для банков окажутся существенно выше, чем доход от операций с российскими картами. При включении зарубежного банка под санкции США попавшая под ограничения организация больше не сможет проводить долларовые операции, а также взаимодействовать с американской финансовой системой.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть