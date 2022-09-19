Турецкий банк Is bankasi приостановил работу с российскими картами «Мир»

Крупнейший турецкий частный банк Is bankasi приостановил работу с российской платежной системой «Мир». Об этом сообщил телеканал Halk TV.

Это решение было продиктовано нежеланием турецкого банка попасть под санкции Министерства финансов США. Под ограничения могли попасть зарубежные организации, которые содействуют расширению использования платежной системы «Мир» за пределами России.

16 сентября о возможном прекращении взаимодействия зарубежных банков с картами «Мир» говорил и управляющий партнер юридической фирмы GRM Константин Каричев. Он допустил в обозримом будущем включение Национальной системы платежных карт (НСПК) в антироссийские санкции США.

В таком случае негативные последствия для банков окажутся существенно выше, чем доход от операций с российскими картами. При включении зарубежного банка под санкции США попавшая под ограничения организация больше не сможет проводить долларовые операции, а также взаимодействовать с американской финансовой системой.