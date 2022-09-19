Минфин предложил продлить срок действия «кредитных каникул» до 31 марта 2023 года

Минфин предложил продлить до 31 марта 2023 года срок обращения граждан в банки за «кредитными каникулами». Соответствующий проект постановления опубликовали на портале regulation.gov.ru.

«Продление срока действия механизма «кредитных каникул» позволит защитить права граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию и не успевших воспользоваться данной мерой, а также уменьшить риски финансовой стабильности кредиторов», — отметили в пояснительной записке.

Там также добавили, что механизм «кредитных каникул» показал свою эффективность, которая помогла предотвратить банкротства заемщиков, которые столкнулись с сокращением своих доходов. Также эта мера направлена на поддержание их платежеспособности.

На кредитные каникулы могут рассчитывать те, у кого доход снизился более чем на 30% (по сравнению со среднемесячным доходом за 12 месяцев до обращения), они смогут обратиться в банк с требованием предоставить «кредитные каникулы» на срок до шести месяцев. Уточняется, что заемщик может получить право не вносить платежи по кредиту в указанный период, а в своем заявлении он сам сможет определить дату его начала. В случае если она не будет указана, «каникулы» начнутся не позже, чем через месяц с момента обращения.

16 сентября в Telegram-канале Совета Федерации сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект о «кредитных каникулах», согласно которому россияне могут получить поддержку в случае снижения дохода более чем на треть.