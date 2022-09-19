В минэнерго Турции усомнились в способности ЕС преодолеть энергетический кризис

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Global Look Press

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез считает, что Европейский союз не способен преодолеть энергетический кризис. Об этом сообщает Habertürk.

По мнению министра, европейцы не могут собраться и принять совместное решение по возникшей проблеме. В свою очередь Турция, отметил Донмез, приняла ряд мер как на рынке электроэнергии, так и на рынке природного газа.

Он добавил, что турецкое правительство продолжает работать над тарифами таким образом, чтобы облегчить жизнь гражданам с низкими и средними доходами.

«Мы являемся одной из стран, где это отражается в наименьшей степени. Сегодня цена одного кубического метра газа с учетом всего в Анкаре составляет примерно 5,7 лиры. Но в Берлине она составляет 43,3 лиры, а в Амстердаме — 66,6 лиры», — уточнил Донмез.

В настоящее время главными поставщиками газа в Турцию являются Россия, Азербайджан и Иран.

Ранее сообщалось, что в Норвегии спрогнозировали дефицит бюджета на 2023 год на фоне энергетического кризиса.

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