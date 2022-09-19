Генсек ООН призвал обеспечить свободный экспорт российских удобрений через Европу

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в интервью РИА «Новости» призвал обеспечить свободный доступ российских удобрений через Европу.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова бесплатно передать 300 тысяч тонн своих удобрений в развивающиеся страны, о чем он проинформировал генсека ООН.

«Если Россия захочет бесплатно предоставить удобрения развивающимся странам, я думаю, Всемирная продовольственная программа сможет осуществить это желание», — отметил Гутерриш.

9 сентября Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совбеза назвал дискриминацией запрет поставок удобрений из РФ на рынки Азии, Африки и Латинской Америки через порты европейских стран. По его словам, на сегодняшний день покупать российские удобрения могут только страны Евросоюза, а их поставка через порты европейских стран, например, в ту же Азию, невозможна.

Гутерриш намерен в ходе предстоящей сессии Генеральной ассамблеи встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и обсудить «продуктовую сделку», а также экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки.

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