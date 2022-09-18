Bild: почти 60% жителей ФРГ боятся, что не смогут оплатить счета за электричество и газ

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Global Look Press

Издание Bild am Sonntag со ссылкой на результаты исследования института INSA утверждает, что более половины жителей ФРГ — 59% — опасаются, что предстоящей зимой не смогут расплатиться за электроэнергию или газ. Об этом сообщат ТАСС.

В публикации отмечается, что если такой сценарий сбудется, то могут возникнуть сопутствующие проблемы. Например, если не будут поступать деньги от граждан, то сложности возникнут у городских коммунально-бытовых служб. Это может сказаться на работе общественного транспорта и различных учреждений, которые зависят от городских бюджетов.

По словам премьера федеральной земли Нижняя Саксония Штефан Вайль, коммунально-бытовые службы в подобной ситуации оказались бы в сложной ситуации.

«С одной стороны, они должны сами все больше платить за энергию, а с другой — опасаться того, что к ним не будут поступать платежи. Меры поддержки, которые государство подготовило для бизнеса, должны распространяться и на городские коммунальные службы», — отметил Вайль.

Ранее стало известно, что страны Европы заполнили свои подземные газохранилища (ПХГ) на 85%.

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