Аналитик Галактионов предсказал цены на нефть в районе $87-93 за баррель на следующей неделе

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Hasan Jamali/AP

Нефтяные цены на следующей неделе могут быть в районе $87-93 за баррель на фоне приближающегося заседания ФРС США. Об этом «Прайм» заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов.

«Участники рынка активнее продают, чем покупают, но амплитуда колебаний затухает и чрезмерного давления ниже 90 долларов не ощущается. Вероятно, на следующей неделе мы увидим диапазон 87-93 доллара за баррель», — отметил Галактионов.

По его словам, внимание рынка на следующей неделе будет приковано к заседанию ФРС США, где будет приниматься решение по поводу ключевой ставки, а также могут быть даны ориентиры по будущей монетарной политике.

Он добавил, что большинство аналитиков снижают прогнозы по цене на нефть, но не делают их ниже $90 за баррель. При этом в последние дни именно этот уровень был точкой притяжения котировок нефти.

17 сентября агентство Reuters, ссылаясь на источники, сообщило, что Россия и Саудовская Аравия, которые являются ключевыми производителями нефти среди стран ОПЕК+, считают справедливой цену на нефть в $100 за баррель. По данным источников, мировая экономика в состоянии справиться с таким уровнем котировок.

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