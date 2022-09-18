В России предупредили о возможном дефиците зимнего дизеля

Президент Российского топливного союза Аркуша не исключил дефицит зимнего дизеля

close
100%
Depositphotos

Президент Российского топливного союза Евгений Аркуша в беседе с радио Sputnik заявил о риске дефицита зимнего дизеля в РФ, невзирая на стабильность топливного рынка.

«Вызывает некоторые опасения ситуация с зимним дизелем, то есть с морозостойкими сортами дизельного топлива. С ним всегда были проблемы у нас в стране, его всегда не хватало», — сказал глава союза.

Он предупредил, что в этом году также могут возникнуть некоторые трудности. По словам Аркуши, ранее помогали средние дистилляты или заменители дизельного топлива, но в настоящее время их почти нет на внутреннем рынке, они все уходят на экспорт.

Российские производители продолжают экспортировать зимний дизель, причем в больших количествах. Из-за этого в РФ цены оптовые и розничные на дизельное топливо существенно выше, чем на бензин, заявил он. Глава союза указал, что это «в общем-то ненормально».

По его мнению, предотвратить дефицит морозостойких сортов дизеля на российском рынке можно с помощью закупок этого вида топлива в Белоруссии. Аркуша отметил, что вопрос о поставках уже обсуждается.

Ранее сообщалось, что биржевая цена на дизельное топливо в европейской части России обновила исторический максимум и достигла рекордных 56 769 тыс. руб. за тонну, увеличившись на 0,94%.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть