В России предупредили о возможном дефиците зимнего дизеля

Президент Российского топливного союза Евгений Аркуша в беседе с радио Sputnik заявил о риске дефицита зимнего дизеля в РФ, невзирая на стабильность топливного рынка.

«Вызывает некоторые опасения ситуация с зимним дизелем, то есть с морозостойкими сортами дизельного топлива. С ним всегда были проблемы у нас в стране, его всегда не хватало», — сказал глава союза.

Он предупредил, что в этом году также могут возникнуть некоторые трудности. По словам Аркуши, ранее помогали средние дистилляты или заменители дизельного топлива, но в настоящее время их почти нет на внутреннем рынке, они все уходят на экспорт.

Российские производители продолжают экспортировать зимний дизель, причем в больших количествах. Из-за этого в РФ цены оптовые и розничные на дизельное топливо существенно выше, чем на бензин, заявил он. Глава союза указал, что это «в общем-то ненормально».

По его мнению, предотвратить дефицит морозостойких сортов дизеля на российском рынке можно с помощью закупок этого вида топлива в Белоруссии. Аркуша отметил, что вопрос о поставках уже обсуждается.

Ранее сообщалось, что биржевая цена на дизельное топливо в европейской части России обновила исторический максимум и достигла рекордных 56 769 тыс. руб. за тонну, увеличившись на 0,94%.