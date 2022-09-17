Сбер стал генеральным партнером ежегодных экологических соревнований «Чистые Игры»

Сбер выступил генеральным партнером ежегодных экологических соревнований в рамках всероссийского Осеннего Кубка Чистоты от «Чистых Игр», которые стартовали 17 сентября в 80 городах страны. Участники турнира будут соревноваться в сборе и сортировке мусора на скорость. кубка.

Кубки Чистоты ежегодно проходят весной и осенью в формате спортивных чемпионатов — с онлайн-рейтингом и награждением победителей. Более 1000 волонтеров Сбера примут участие в кубке в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ставрополе, Хабаровске, Челябинске и других городах. Игры продлятся до 25 сентября.

Как рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, банк не первый раз участвует в инициативах «Чистых Игр», но впервые делает это в масштабах всей страны, с широким участием волонтеров, клиентов и партнеров компании.

«Экология — одно из самых популярных направлений у волонтеров Сбера. Мы регулярно выезжаем на субботники, высаживаем деревья в лесах и парках (до 2023 года планируем посадить 1 млн саженцев), очищаем берега водоемов и другие природные территории, разделяем и сортируем мусор в своих отделениях. Банк организованно собирает порядка 1,5 тыс. тонн макулатуры ежегодно, направляя ее на переработку. Мы также минимизируем использование бумаги: начиная с 2019 года сэкономлено уже 1,9 млрд листов формата А4 — эквивалент 165 тыс. деревьев. И для нас очень важно развивать экологическое движение в стране, вовлекать в него новых участников — как на корпоративном, так и на частном уровне», — сказал он.

Кроме того, в этом году в рамках Осеннего Кубка Чистоты пройдет еще одна экологическая акция — «Вторскамейка». Из пластика, собранного участниками игр, в Санкт- Петербурге, Екатеринбурге, Махачкале, Уфе, Москве и Волгограде будут сделаны скамейки.

Принять участие в Осеннем Кубке Чистоты России и убраться в родном городе может любой желающий. Для этого нужно только найти свой город в списке игр, зарегистрироваться на сайте и прийти в назначенное время в указанное место.

Также Сбер запустил социальный сервис «Сберегаем то, что любим. Вместе», который поддерживает и объединяет людей. Платформа обращена к тем, кому нужна помощь, и к тем, кто хочет помочь: на ней собраны актуальные продукты, рекомендации и инструменты для решения актуальных для каждого задач. Каждый раздел на сайте соответствует определенной социальной сфере жизнедеятельности человека, в том числе раздел «Забота о природе».