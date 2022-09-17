Польша открыла новый судоходный канал через Балтийскую косу близ Калининградской области

close
100%
Игорь Зарембо/РИА «Новости»

Варшава официально открыла новый судоходный канал через Балтийскую (Вислинскую) косу, передает телеканал TVP.

Уточняется, что этот канал проходит в непосредственной близости от Балтийского городского округа Калининградской области и соединяет город-порт в польском городе Эльблонг с Балтийским морем.

Президент Польши Анджей Дуда назвал «большой победой Польши» открытие этого канала. Он сказал, что построить новый канал через Балтийскую косу было необходимым. Теперь, по словам Дуды, больше «не нужно было спрашивать согласия страны, которая не является дружественным нам государством».

Глава государства добавил, что открытие канала укрепит суверенитет Польши от России.

Ранее суда проходили в Вислинский залив и в Эльблонг через территориальные воды России. Режим регулируется специальным контрактом на навигационные права, заключенным между Москвой и Варшавой.

В июне директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что власти Польши подталкивают президента Владимира Зеленского к передаче им контроля над государственными учреждениями Украины.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть