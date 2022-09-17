Польша открыла новый судоходный канал через Балтийскую косу близ Калининградской области

Варшава официально открыла новый судоходный канал через Балтийскую (Вислинскую) косу, передает телеканал TVP.

Уточняется, что этот канал проходит в непосредственной близости от Балтийского городского округа Калининградской области и соединяет город-порт в польском городе Эльблонг с Балтийским морем.

Президент Польши Анджей Дуда назвал «большой победой Польши» открытие этого канала. Он сказал, что построить новый канал через Балтийскую косу было необходимым. Теперь, по словам Дуды, больше «не нужно было спрашивать согласия страны, которая не является дружественным нам государством».

Глава государства добавил, что открытие канала укрепит суверенитет Польши от России.

Ранее суда проходили в Вислинский залив и в Эльблонг через территориальные воды России. Режим регулируется специальным контрактом на навигационные права, заключенным между Москвой и Варшавой.

В июне директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что власти Польши подталкивают президента Владимира Зеленского к передаче им контроля над государственными учреждениями Украины.