Экономист Хестанов поделился, зачем в России нужны филиалы иностранных банков

Филиалы иностранных банков нужны в России ради налаживания альтернативной системы расчетов с контрагентами. Об этом ИА REGNUM заявил доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов.

«Сейчас происходит структурная перестройка российской экономики, которая, в числе прочего, требует налаживания альтернативной системы расчетов с зарубежными контрагентами», — отметил Хестанов.

Он добавил, что для перестройки экономики банки из дружественных стран могут помочь. Кроме того, их регулятивные риски достаточно низкие, а уровни процентных ставок и норм резервирования мало чем отличаются.

По его словам, основная ниша, где банки дружественных стран могут быть успешны, так это расчеты с предприятиями из этих же стран. В этом секторе зарубежные банки никакой конкуренции отечественным не составляют.

16 сентября глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что речи вокруг изъятия средств недружественных нерезидентов сейчас не идет. По ее словам, средства недружественных резидентов были заморожены и после инвестиций этот доход получится применить для компенсации части потерянного.