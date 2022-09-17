Премьер Литвы Шимоните предупредила о двукратном повышении цен на газ в стране

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Ints Kalnins/Reuters

Осенью 2022 года и весной 2023 года стоимость газа в Литве будет в два раза выше самых высоких ранее показателей. Об этом заявила премьер-министр страны Ингрида Шимоните, передает Delfi.

«Несмотря на то, что недавно казалось, что сто евро за МВт газа – это много, этой осенью и следующей весной газ будет вдвое дороже», — отметила Шимоните.

По ее словам, сейчас есть несколько возможных сценариев развития событий. Скорее всего, осенью цена на газ будет на уровне €230 за МВт/ч, а с Нового года и весной – €180 за МВт/ч.

Она добавила, что для компенсации выросших расходов за электроэнергию из бюджета необходимо выделить около €800 млн. Однако конечные цифры будут зависеть от реальных потребностей.

В середине августа президент Конфедерации промышленников Литвы Видмантас Янулявичюс заявил, что переход литовских предприятий на «гибкий график» будет способствовать сокращению потребления природного газа на 15% согласно директиве Совета Европы. По его словам, это вызывает пиковые нагрузки и значительный расход газа.

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